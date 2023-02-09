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Польский премьер назвал три приоритета Варшавы на саммите Евросовета. В каждом - Украина

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава правительства Польши назвал три основных приоритета Варшавы на специальной встрече Европейского совета. И все они касаются безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Он написал, что требования Польши вполне ясны. Речь идет о:

  • сотрудничестве ЕС по вопросу финансовой и военной поддержки Украины;
  • введении 10 пакета санкций;
  • конфискации имущества России и его передачи на восстановление Украины, а также снижении цен на энергию для граждан.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Польша высказалась о передаче Украине авиации: "Решение за НАТО, но договоренностей пока нет".

Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель назвал три ключевых направления поддержки Украины. Речь идет о военной помощи, продвижении формулы мира и евроинтеграции Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, а затем на заседании Европейского совета.

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