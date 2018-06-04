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Інтерв'ю

Польськиафілія Ernst & Young почала пошук інвесторів для "Центренерго"

НовиниФінанси    04.06.2018 - 15:00
Фото: логотип "Центренерго" (facebook.com centerenergo.org.ua)
Фото: логотип "Центренерго" (facebook.com centerenergo.org.ua)

Компанія призначена радником з передприватизаційної підготовки підприємства

Аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. почала процес вивчення зацікавленості інвесторів у придбанні 78,289% пакету акцій державної енергогенеруючої компанії "Центренерго". Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України (ФДМ).

Як повідомляє ФДМ, польський філія Ernst & Young призначений радником з подготосвке до приватизації та продажу держпакету акцій "Центренерго" розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 ода № 111-р.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році.

У перелік увійшли 23 об'єкта великий приватизації. Зокрема, п'ять обленерго: "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго"; чотири теплогенеруючих підприємства: "Херсонська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", а також компанія "Центренерго".

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Теги публікації: Центрэнерго, приватизация, инвесторы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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