Польський бізнес стримує найм: чому компанії залучають тимчасових працівників

Бізнес обирає гнучкість

Такі результати показало дослідження National Employment Index (NEI).

Загальний показник NEI у ІІ кварталі зріс до 54 пунктів - це найвищий рівень із І кварталу 2023 року. Водночас автори дослідження наголошують: зростання індексу ще не означає повного відновлення ринку праці. Економічні показники покращуються швидше, ніж зайнятість.

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, компанії насамперед намагаються утримувати ключових працівників і точково закривати вакансії. Додаткову потребу в персоналі вони дедалі частіше покривають без збільшення постійного штату.

"Бізнес поки не ризикує розширювати постійні штати. Потребу в працівниках на лінійних позиціях дедалі частіше намагаються забезпечити гнучкими форматами зайнятості - через тимчасових працівників, субпідрядників та аутсорсинг", - зазначив Кіріченко.

Важливу роль у цьому процесі відіграють іноземні працівники, зокрема українці. За оцінкою компанії, попит на трудових мігрантів залишається одним зі способів закривати кадрові потреби без масштабного розширення постійних команд.

Причиною такої обережності називають нестабільний попит у низці галузей. Компанії намагаються спочатку підвищити продуктивність, ефективніше використовувати наявні потужності та контролювати витрати.

Що відбувається із зайнятістю

Зайнятість у польському бізнес-секторі продовжує скорочуватися. Водночас ринок праці демонструє окремі ознаки стабілізації.

У ІІ кварталі кількість заявлених групових звільнень у приватному секторі становила 7247 працівників - практично стільки ж, як рік тому. Порівняно з І кварталом 2026 року цей показник зменшився приблизно на 36%.

Зменшилася і кількість незавершених процедур звільнення: на кінець червня вони охоплювали 18,2 тис. працівників, що на 1,6% менше, ніж наприкінці березня.

Водночас кількість вакансій залишається відносно низькою. За даними польського GUS, на кінець червня в країні було 98,7 тис. вільних робочих місць – на 1,5% менше, ніж наприкінці І кварталу, але на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше.

Ринок стабілізується нерівномірно

За даними Gremi Personal, ситуація суттєво відрізняється залежно від галузі. Скорочення зайнятості спостерігаються, зокрема, у меблевій та деревообробній промисловості, виробництві обладнання та автомобільній галузі.

Водночас попит на працівників зростає у логістиці, HoReCa, роздрібній торгівлі, харчовому виробництві та окремих сегментах будівництва й інфраструктури.

Таким чином, польський ринок праці поступово стабілізується, але бізнес поки не поспішає переходити до масового наймання. Компанії дедалі частіше намагаються зробити штат гнучкішим і залучати працівників залежно від поточного попиту.