В польских Татрах от удара молнии погибли три человека

В Польше в Татрах молния попала в группу туристов, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что группа из около 20 туристов находилась в районе массива Гевонт. В результате случившегося три человека погибли, в том числе 13-летний мальчик.

В настоящее время спасатели проводят несколько операций, так как молнии попали и в другие места. К спасательным операциям привлекли четыре вертолета. Отмечается, что сейчас пока трудно оценить количество пострадавших - пока речь идет о нескольких людях. Также возможны пострадавшие и в других районах Татр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в результате удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) погибли пять человек, среди них - трое детей. Среди погибших - трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное. По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за ураганов.