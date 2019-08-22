В польських Татрах від удару блискавкою загинули три людини

У Польщі в Татрах блискавка потрапила в групу туристів, внаслідок чого є потерпілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що група з близько 20 туристів знаходилася в районі масиву Гевонт. У результаті три людини загинули, у тому числі 13-річний хлопчик.

В даний час рятувальники проводять кілька операцій, так як блискавки потрапили і в інші місця. До рятувальних операцій залучили чотири вертольоти. Наголошується, що зараз поки що важко оцінити кількість постраждалих поки мова йде про кількох людей. Також можливі постраждалі і в інших районах Татр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті удару блискавки на пляжі в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) загинули п'ять осіб, серед них - троє дітей. Серед загиблих - троє дітей. Ще один неповнолітній госпіталізований, його стан стабільний. За даними фахівців з кубинського Інституту геофізики і астрономії, щорічно на острові внаслідок ударів блискавок гинуть не менше 65 людей - більше, ніж з-за ураганів.