Польские прокуроры поедут на место авиакатастрофы в Смоленске

Россия дала согласие на приезд польских прокуроров для исследования обломков польского самолета, разбившегося в 2010 году

Прокуроры Польши посетят место падения самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Россия дала согласие на приезд польских прокуроров. Эксперты осмотрят обломки самолета Ту-154М, который упал недалеко от аэродрома "Северный" 10 апреля 2010 года.

По словам прокурора Аркадиуша Ярашека, российская сторона положительно рассмотрела одно из заявлений о международной юридической помощи в деле расследования причин катастрофы под Смоленском.

В польской прокуратуре не сообщают деталей, какие именно действия будут проводить эксперты в Смоленске. Также нет информации о составе делегации и не сообщается дата приезда экспертов на территорию России.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 10 июля, Россия отказалась предоставить возможность Польше провести реконструкцию самолета Ту-154М, который в 2010 году разбился неподалеку российского Смоленска.

Ранее подкомиссия по делам исследования в рамках расследования авиакатастрофы самолета Ту-154М обнаружила следы взрывчатых веществ. В частности остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел.

Добавим, в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой Марией.