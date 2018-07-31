Польські прокурори поїдуть на місце авіакатастрофи у Смоленську

Росія дала згоду на приїзд польських прокурорів для дослідження уламків польського літака, що розбився у 2010 році

Прокурори Польщі відвідають місце падіння літака Ту-154М, який розбився у 2010 році під російським Смоленськом. Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що Росія дала згоду на приїзд польських прокурорів. Експерти оглянуть уламки літака Ту-154М, котрий упав неподалік аеродрому "Сєвєрний" 10 квітня 2010 року.

За словами прокурора Аркадіуша Ярашека, російська сторона розглянула позитивно одну із заяв про міжнародну юридичну допомогу у справі розслідування причин катастрофи під Смоленськом.

У польській прокуратурі не повідомляють деталей, які саме дії будуть проводити експерти у Смоленську. Також немає інформації про склад делегації та не повідомляється дата приїзду експертів на територію Росії.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 10 липня, Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака Ту-154М, який в 2010 році розбився неподалік російського Смоленська.

Раніше підкомісія у справах дослідження в рамках розслідування авіакатастрофи літака Ту-154М виявила сліди вибухових речовин. Зокрема залишки вибухових речовин були на щонайменше 107 елементах літака, передусім на металевих частинах крісел.

Додамо, у 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом загинуло 96 осіб, зокрема тогочасний президент Польщі Лєх Качинський разом з дружиною Марією.