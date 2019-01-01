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Пограничники задержали 4 иностранца, при попытке попасть в Польшу

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 23:41
Пограничники задержали 4 иностранца, при попытке попасть в Польшу
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники задержали гражданина Турции и 3 граждан Монголии

Во Львовской области пограничники задержали четырех иностранцев при попытке нелегально попасть на территорию Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, одного нарушителя, гражданина Турции, правоохранители задержали вблизи пункта пропуска "Шегини" за 300 метров до госграницы. Позже, неподалеку от населенного пункта Галовка, пограничный наряд обнаружил трех человек, которые пытались нелегально пересечь украинско-польскую границу. Задержанные оказались гражданами Монголии.

"На всех задержанных иностранцев составлены административно-процессуальные документы по ст. 204-1 ч. 2 КУоАП и они задержаны до 3-х суток с целью выяснения обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все задержанные прибыли в Украину установленным порядком.

Задержаны нарушители госграницы

Фото: задержанные иностранцы (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины в преддверии Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы.

Добавим, что на границе между Польшей и Украиной вчера, 31 декабря 2018, закрыли пешеходный пункт пропуска "Долгобычев-Угринов". Переход действовал в рамках пилотного проекта и был временным.

 

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