Польські прикордонники за перше півріччя не пустили майже 25 тисяч українців

Понад 10 тисяч відмов видано у зв’язку з відсутністю належних документів

Польські прикордонники за перше півріччя 2018 року не пропустили на територію своєї країни майже 25 тисяч українців. Про це повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, це на 43% більше, ніж упродовж аналогічного періоду 2017 року.

"Рішення про відмову на в'їзд на територію Польщі у першому півріччі 2018 року отримали загалом 24 тис. 902 громадян України, зокрема на кордоні з Україною — 24 тис. 649 осіб",- йдеться у повідомленні.

Так, понад 10 тисяч відмов видано у зв’язку з відсутністю належних документів, які мали б обгрунтувати мету в’їзду й умови перебування в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща не буде будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю для попередження міграції диких кабанів.

Як повідомлялося, в березні стало відомо, що Польща восени почне будувати паркан на кордоні з Україною. Вартість проекту оцінювалася приблизно в 71 млн євро. Паркан повинен був представляти собою сітку заввишки до 2 метрів.