Польские авиалинии отменяют некоторые рейсы в Киев

Иллюстративное фото (facebook.com LOT)

Также будут приостановлены полеты во Львов

Польские авиалинии LOT прекратят выполнять рейсы из города Быдгощ в Польше в Киев в Украине, а также временно приостановят полеты во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Указано, что последние рейсы из Быдгоща во Львов и Киев проведут в третью неделю января.

При этом полеты во Львов восстановят. По словам польского авиаперевозчика, это авиасообщение является сезонным - летом оно гораздо популярнее.

"Сообщение будет снова доступно для наших пассажиров в нынешнем летнем сезоне, то есть, с начала апреля до конца сентября", - заявили в компании LOT.

Подчеркивается также, что в связи с низким спросом национальный перевозчик Польши полностью отказывается от рейса Быдгощ-Киев-Жуляны.

Напомним, в августе 2017 года Польша запустила новый авиарейс в Украину: Быдгощ (Польша) и Львов соединило авиасообщение.

РБК-Украина также писало в октябре 2017 года, что польская авиакомпания LOT может запустить новые рейсы в Украину. Обсуждалось в частности открытие рейсов в Днепр, Ивано-Франковск, Винницу.

Добавим, в апреле прошлого года сотрудники польской авиакомпании LOT угрожали забастовкой.