Польські авіалінії скасовують деякі рейси до Києва

Ілюстративне фото (facebook.com LOT)

Також будуть призупинені польоти до Львова

Польські авіалінії LOT припинять виконувати рейси з міста Бидґощ у Польщі до Києва в Україні, а також тимчасово призупинять польоти до Львова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Вказано, що останні рейси з Бидґощі до Львова та Києва здійснять у третій тиждень січня.

При цьому польоти до Львова відновлять. За словами польського авіаперевізника, це авіасполучення є сезонним - влітку воно набагато популярніше.

"Сполучення буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто, від початку квітня до кінця вересня", - заявили у компанії LOT.

Підкреслюється також, що у зв’язку з низьким попитом національний перевізник Польщі повністю відмовляється від рейсу Бидґощ-Київ-Жуляни.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Польша запустила новий авіарейс в Україну: Бидгощ (Польща) та Львів з'єднало авіасполучення.

РБК-Україна також писало у жовтні 2017 року, що польська авіакомпанія LOT може запустити нові рейси в Україну. Обговорювалося зокрема відкриття рейсів у Дніпро, Івано-Франківськ, Вінницю.

Додамо, у квітні минулого року співробітники польської авіакомпанії LOT погрожували страйком.