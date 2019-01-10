ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Польські авіалінії скасовують деякі рейси до Києва

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 10:53
Польські авіалінії скасовують деякі рейси до Києва
Ілюстративне фото (facebook.com LOT)

Також будуть призупинені польоти до Львова

Польські авіалінії LOT припинять виконувати рейси з міста Бидґощ у Польщі до Києва в Україні, а також тимчасово призупинять польоти до Львова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Вказано, що останні рейси з Бидґощі до Львова та Києва здійснять у третій тиждень січня.

При цьому польоти до Львова відновлять. За словами польського авіаперевізника, це авіасполучення є сезонним - влітку воно набагато популярніше.

"Сполучення буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто, від початку квітня до кінця вересня", - заявили у компанії LOT.

Підкреслюється також, що у зв’язку з низьким попитом національний перевізник Польщі повністю відмовляється від рейсу Бидґощ-Київ-Жуляни.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Польша запустила новий авіарейс в Україну: Бидгощ (Польща) та Львів з'єднало авіасполучення.

РБК-Україна також писало у жовтні 2017 року, що польська авіакомпанія LOT може запустити нові рейси в Україну. Обговорювалося зокрема відкриття рейсів у Дніпро, Івано-Франківськ, Вінницю.

Додамо, у квітні минулого року співробітники польської авіакомпанії LOT погрожували страйком.

Україна та Польща спільно розробляють нову систему ППО Польські прикордонники затримали українця з артилерійською системою
Новини України Польшаавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся