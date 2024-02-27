Польські випускники шкіл складатимуть іспит з української мови: в якому році його запровадять

Випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови. Вже є відповідне рішення Міністерства освіти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

Розпорядженням Міністра освіти та науки від 23 лютого 2023 року про внесення змін до положення про іспит було ухвалено рішення запровадити іспит з української мови.

Як зазначається, випускний іспит з української мови запровадять у 2025-2026 навчальному році.

У Міністерстві освіти Польщі пояснили, що на тлі війни приплив українців до країни може призвести до збільшення інтересу поляків до української мови та культури.

Даний випускний екзамен зможуть складати як учні з Польщі, так і з України. Пробні іспити відбудуться восени 2025 року.