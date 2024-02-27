Польские выпускники школ будут сдавать экзамен по украинскому языку: в каком году его введут
Выпускники школ, которые учатся в Польше, будут сдавать экзамен по украинскому языку. Уже есть соответствующее решение Министерства образования страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Распоряжением Министра образования и науки от 23 февраля 2023 года о внесении изменений в положение об экзамене было принято решение ввести экзамен по украинскому языку.
Как отмечается, выпускной экзамен по украинскому языку будет введен в 2025-2026 учебном году.
В Министерстве образования Польши объяснили, что на фоне войны приток украинцев в страну может привести к увеличению интереса поляков к украинскому языку и культуре.
Такой выпускной экзамен смогут сдавать как учащиеся из Польши, так и из Украины. Пробные экзамены пройдут осенью 2025 года.
Украинский язык в Польше
Напомним, недавно стало известно о том, что экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке.
Такой вариант доступен в Кракове, Тарново и Новом Сонче.
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