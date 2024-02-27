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Польские выпускники школ будут сдавать экзамен по украинскому языку: в каком году его введут

Украина Польша, Вторник 27 февраля 2024 13:34
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Польские выпускники школ будут сдавать экзамен по украинскому языку: в каком году его введут Фото: польские выпускники школ будут сдавать экзамен по украинскому языку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Выпускники школ, которые учатся в Польше, будут сдавать экзамен по украинскому языку. Уже есть соответствующее решение Министерства образования страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Распоряжением Министра образования и науки от 23 февраля 2023 года о внесении изменений в положение об экзамене было принято решение ввести экзамен по украинскому языку.

Как отмечается, выпускной экзамен по украинскому языку будет введен в 2025-2026 учебном году.

В Министерстве образования Польши объяснили, что на фоне войны приток украинцев в страну может привести к увеличению интереса поляков к украинскому языку и культуре.

Такой выпускной экзамен смогут сдавать как учащиеся из Польши, так и из Украины. Пробные экзамены пройдут осенью 2025 года.

Украинский язык в Польше

Напомним, недавно стало известно о том, что экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке.

Такой вариант доступен в Кракове, Тарново и Новом Сонче.

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