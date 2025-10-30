UA

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтикою вдруге за два дні

Фото: Польща перехопила російський літак-розвідник над Балтикою вдруге за два дні (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Константин Широкун

Польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Це вже другий подібний випадок за два останніх дні.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Сьогодні МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, як і вчора", – заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, ключова загроза йде зі сходу, загроза йде з Російської Федерації. Існує тиск на польсько-білоруський кордон, де щодня здійснюються спроби незаконного перетину кордону. Там розміщено п'ять тисяч солдатів, які щодня беруть участь у операціях, і звідти порушується польський повітряний простір.

Що відомо про Іл-20

Іл-20 – це радянський літак, створений на базі Іл-18, який використовується для радіоелектронної розвідки та ведення радіоелектронної боротьби. Машина оснащена радаром бічного огляду, інфрачервоним сканером та різноманітними датчиками для збору інформації.

Цей літак став першим у СРСР, який поєднував у собі комплекс різних засобів повітряної розвідки, що працювали за різними принципами отримання даних. Його виробництво тривало з 1968 до 1976 року, а нині він перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

