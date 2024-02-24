Польські протестувальники тимчасово припинили блокування одного з пунктів пропуску

Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд.

"Біля решти пунктів пропуску з Польської сторони на Україно-Польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів", - додає пресслужба.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.

У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.