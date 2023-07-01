UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польські поліцейські виявили загадкову повітряну кулю біля кордону з Калінінградом

Фото: на кордоні Польщі та РФ знайшли загадкову повітряну кулю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поблизу кордону із Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліцейські виявили об'єкт, схожий на повітряну кулю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що знаходиться в районі Бранево, повідомив про те, що близько 12:00 у п'ятницю, 30 червня, отримав повідомлення від місцевого жителя.

Чоловік повідомив, що виявив об'єкт, схожий на повітряну кулю. На місце події виїхав поліцейський патруль. Речник поліції Рафал Яцковський зазначив, що предмет вилучили та передали військовим.

"За попередніми даними, об’єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування", - заявили в Міністерстві оборони Польщі.

Повітряні кулі в Польщі

У середині травня в повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, він залетів з території Білорусі. Польські військові проводили пошуки повітряної кулі в районі міста Калеє, до пошукових заходів було залучено близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі.

Об'єкт було знайдено на кукурудзяному полі за 4 кілометри від населеного пункту Бяла Піска. Зазначається, що всього за кілька кілометрів розташовані полігон і велика військова частина. Фрагменти вивчають військові, щоб встановити тип об'єкта - чи метеорологічний він, чи розвідувальний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з РФКалининград