Польські перевізники погодилися припинити блокаду кордону з Україною

Польські водії вимагали, щоб ЄС відновив систему, згідно з якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в блоці, а також для європейських далекобійників, які в'їжджають до України.

"Це не кінець, але протест буде припинено, - сказав Томаш Борковський із Комітету із захисту перевізників і транспортних роботодавців. - Ми домовилися про певні умови: ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд".

Міністерство інфраструктури Польщі організувало на сьогодні прес-конференцію, під час якої має бути підписано угоду.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За оцінкою НБУ, зменшення обсягу зовнішньої торгівлі через обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень 2023 року може сягнути 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів.

У Польщі після парламентських виборів, що відбулися у жовтні, змінився уряд. Новий прем'єр-міністр Дональд Туск заявив , що польська партія "Право і Справедливість" у попередньому уряді "намагалася грати на антиукраїнських нотах" в останні місяці виборчої кампанії.

Туск заявив, що не дозволить, щоби в його уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях.