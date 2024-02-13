Польські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова2, що навпроти українського "Краківець".

За інформацією польських колег, пікетувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну на одну годину.

"Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Блокада українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення.

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