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Польские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польские фермеры начали блокирование движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчова2, что напротив украинского "Краковец".

По информации польских коллег, пикетчики планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину на один час.

"Блокировка пассажирского транспорта осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры по состоянию на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной.

В частности, "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини" "Устилуг" и "Угринов".

Блокада украинской границы

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

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