Польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець"

Блокування руху було відновлено о 10:00 за варшавський часом (11:00 за київським часом). Зокрема, мова йде про:

блокування протестувальниками автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;

блокування протестувальниками автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску;

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", - додає пресслужба.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".