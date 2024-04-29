Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною, але є нюанс

Як зазначають у Держприкордонслужбі, польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас зазначається, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

"Фактично це єдиний напрямок, який залишався заблокованим станом на ранок сьогодні. І з його розблокуванням тепер маємо розблокованими всі напрямки на кордоні з Польщею", - повідомив Демченко.

Він зазначив, що станом на 10:00 спостерігається більш інтенсивний рух вантажівок через "Раву-Руську" в обидва боки.