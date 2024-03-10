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Польські фермери розблокували пункту пропуску "Краківець", але черги залишаються

Україна, Неділя 10 березня 2024 10:06
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Польські фермери розблокували пункту пропуску "Краківець", але черги залишаються Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець". Але у чергах на польсько-українському кордоні стоять близько 1700 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз це на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість", - сказав речник.

Демченко підтвердив, що польські протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Краківець". Він додав, що фермери вже анонсували відновлення протестів на цьому напрямку орієнтовно з 13 березня.

За словами речника, на всіх напрямках у чергах перебувають близько 1700 вантажівок.

"Звісно, що хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований, рух там відбувається інтенсивний, але там також залишається черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це десь близько 600 вантажних транспортних засобів", - додав він.

Додамо, що вчора українські прикордонники повідомляли про можливе розблокування КПП "Краківець".

Блокада українського кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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