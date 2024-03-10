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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец", но очереди остаются

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 10:06
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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец", но очереди остаются Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Краковец". Но в очередях на польско-украинской границе стоит около 1700 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Польские фермеры продолжают блокировать движение. По состоянию на данный момент это на пяти направлениях. До этого, как известно, было шесть", - сказал спикер.

Демченко подтвердил, что польские протестующие прекратили блокаду на пункте пропуска "Краковец". Он добавил, что фермеры уже анонсировали возобновление протестов на этом направлении ориентировочно с 13 марта.

По словам спикера, по всем направлениям в очередях находятся около 1700 грузовиков.

"Конечно, хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано, движение там происходит интенсивное, но там также остается очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это где-то около 600 грузовых транспортных средств", - добавил он.

Добавим, что вчера украинские пограничники сообщали о возможной разблокировке КПП "Краковец".

Блокада украинской границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Кроме того, польские фермеры также заявляли о блокаде пунктов пропуска на границе с Германией и Литвой.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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