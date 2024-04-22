Був заблокований з 9 лютого. На КПП "Ягодин - Дорогуськ" відновили рух вантажівок

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною у понеділок, 22 квітня. Рух вантажівок відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", яка тривала з 9 лютого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Нагадаємо, польські фермери з лютого блокують КПП на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати вільну торгівлю з Україною.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві.
За підсумками зустрічі Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми з експортом українського продовольства.
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