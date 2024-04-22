Був заблокований з 9 лютого. На КПП "Ягодин - Дорогуськ" відновили рух вантажівок

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", яка тривала з 9 лютого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.