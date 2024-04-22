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Был заблокирован с 9 февраля. На КПП "Ягодин - Дорогуск" возобновили движение грузовиков

Фото: польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной в понедельник, 22 апреля. Движение грузовиков возобновлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13:00 завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин", которая продолжалась с 9 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

Перевозчиков и водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры с февраля блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отмены свободной торговли с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве.

По итогам встречи Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы с экспортом украинского продовольствия.

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