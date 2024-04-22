Был заблокирован с 9 февраля. На КПП "Ягодин - Дорогуск" возобновили движение грузовиков

"По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13:00 завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин", которая продолжалась с 9 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

Перевозчиков и водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.