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Польські фермери продовжують блокувати три КПП на кордоні з Україною: яка ситуація

Фото: блокування КПП польськими фермерами на кордоні з Україною 15 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Марія Кучерявець

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьом КПП, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як зазначив Демченко, станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угриеів".

За його словами, через "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

"Через "Угринів" проїхало 19. Також через "Ягодин" вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 50. При тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями", зауважує речник ДПСУ.

Водночас він зауважив, що станом на сьогоднішній ранок на цих трьох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває понад 600 вантажівок, 350 з яких навпроти "Ягодина". Легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується. 

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак по цим напрямкам відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

В кінці березня Україна, Польща та Європейський союз провели переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

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