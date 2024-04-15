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Польские фермеры продолжают блокировать три КПП на границе с Украиной: какая ситуация

Фото: блокирование КПП польскими фермерами на границе с Украиной 15 апреля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Мария Кучерявец

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем КПП, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Как отметил Демченко, по состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угриев".

По его словам, через "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.

"Через "Угринов" проехало 19. Также через "Ягодин" они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошлый день таких было 50. При том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями", отмечает пресс-секретарь. ГПСУ.

В то же время он отметил, что на сегодняшнее утро на этих трех заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находится более 600 грузовиков, 350 из которых напротив "Ягодина". Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также сохраняются очереди в ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

Что предшествовало

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

В конце марта Украина, Польша и Европейский союз провели переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.

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