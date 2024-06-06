Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська", - Держмитниця

Польські протестувальники знімають блокаду на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Рава-Руська" для вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
Зазначається, що рух для вантажного транспорту перед ПП "Хребенне - Рава - Руська" буде розблоковано з польської сторони вже опівночі, 7 червня.
"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться у повідомленні Держмитниці.
Варто зауважити, що перед тим сьогодні вдень поляками було анонсовано продовження блокади на цьому ПП до кінця доби, попри минулі обіцянки щодо відновлення руху для вантажівок вже з 6 червня.
Так, нагадаємо, що в бік Польщі наразі вантажівки не пропускаються через акцію польських фермерів на кордоні з Україною. Додамо, що "Рава-Руська" - останній заблокований КПП.
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