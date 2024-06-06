Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська", - Держмитниця

Зазначається, що рух для вантажного транспорту перед ПП "Хребенне - Рава - Руська" буде розблоковано з польської сторони вже опівночі, 7 червня.

"Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП "Хребенне - Рава - Руська", - йдеться у повідомленні Держмитниці.

Що передувало

Варто зауважити, що перед тим сьогодні вдень поляками було анонсовано продовження блокади на цьому ПП до кінця доби, попри минулі обіцянки щодо відновлення руху для вантажівок вже з 6 червня.

Так, нагадаємо, що в бік Польщі наразі вантажівки не пропускаються через акцію польських фермерів на кордоні з Україною. Додамо, що "Рава-Руська" - останній заблокований КПП.