RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польские фермеры прекращают блокировку КПП "Рава-Русская", - Гостаможня

Фото: поляки возобновят пропуск грузовиков на КПП "Рава-Русская" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Польские протестующие снимают блокаду на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рава-Русская" для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что движение для грузового транспорта перед ПП "Хребенне - Рава - Русская" будет разблокировано с польской стороны уже в полночь, 7 июня.

"В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокировку движения грузовиков перед ПП "Хребенное - Рава - Русская", - говорится в сообщении Гостаможни.

Что предшествовало

Стоит отметить, что перед этим сегодня днем поляками было анонсировано продление блокады на этом ЧП до конца суток, несмотря на прошлые обещания о возобновлении движения для грузовиков уже с 6 июня.

Так, напомним, что в сторону Польши грузовики не пропускаются из-за акции польских фермеров на границе с Украиной. Добавим, что "Рава-Русская" - последний заблокированный КПП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаАвтомобильное движениеГраница с Украиной