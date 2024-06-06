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Поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська": у Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію

Четвер 06 червня 2024 14:38
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Поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська": у Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію Фото: поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська" до 7 червня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Гурковська

Поляки продовжили блокування КПП "Рава-Руська" до кінця доби, 6 червня. Вранці у черзі стояли півсотні вантажівок.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко.

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14.00 6 червня не завершиться", - констатував він.

За словами спікера, за результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку польського пункту пропуску "Хребенне" учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 7 червня (за київським часом).

Яка ситуація на кордоні з Польщею

На даний час ситуація на цьому КПП не змінюється, в бік Польщі вантажівки не припускаються.

"В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60. Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 вантажівок", - додав Демченко.

Як повідомлялось, польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною 6 червня. Це останній заблокований КПП.

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