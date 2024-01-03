Польські фермери погрожують заблокувати пункт "Медика - Шегині", назвали умову

Польські фермери можуть відновити блокаду пункту "Медика - Шегині", якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.
"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", - заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.
Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до "Медика - Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.
Вимоги передбачають:
Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.
"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - додав він. - додав він.
Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.
6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".
22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.