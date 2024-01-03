Польські фермери погрожують заблокувати пункт "Медика - Шегині", назвали умову

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", - заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.

Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до "Медика - Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.

Вимоги передбачають:

включення субсидії на кукурудзу;

збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;

збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.

Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.

"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - додав він. - додав він.

Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.

Блокада польського кордону

6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.