UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Польські фермери погрожували протестами на кордоні з Україною: чи почалася блокада

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери анонсували у жовтні протести на кордоні з Україною. Поки прикордонні пункти не були заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Польщею, як вони (фермери, ред.) це анонсували, по напрямку пункту пропуску "Шегині" з українського боку, з польського боку це напрямок "Медика", на даний момент рух на цьому напрямку і на інших рух вантажівок залишається стабільним, інтенсивним", - сказав речник.

Він додав, що рух вантажних авто не обмежуються ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.

Демченко наголосив, що українські прикордонники не отримували від польських колег попереджання про блокування кордону найближчим часом.

"Звісно, ми з ним постійно на контакті для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінитися... але ми сподіваємося, що таких дій польські фермери не вчинятимуть", - зазначив він.

За словами речника, восени інтенсивність перетину кордону зменшується у порівнянні з літнім періодом.

"Загалом у будні дні кордон перетинає 90 тисяч осіб. Як і раніше, найбільший пасажиропотік припадає саме на кордон з Польщею. Але і з зниженням пасажиропотоку ми також не фіксуємо черг на виїзд і в'їзд", - заявив Демченко.

 

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, Польща попередила, що місцеві фермери анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".

Прикордонники та митники попереджали про можливі затримки у пропуску вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаПрикордонна службаПрикордонники