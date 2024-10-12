Польские фермеры угрожали протестами на границе с Украиной: началась ли блокада

"На границе с Польшей, как они (фермеры, ред.) это анонсировали, по направлению пункта пропуска "Шегини" с украинской стороны, с польской стороны это направление "Медыка", на данный момент движение на этом направлении и на других движения грузовиков остается стабильным, интенсивным", - сказал спикер.

Он добавил, что движение грузовых автомобилей не ограничиваются ни на выезд, ни на въезд в Украину.

Демченко отметил, что украинские пограничники не получали от польских коллег предупреждения о блокировке границы в ближайшее время.

"Конечно, мы с ним постоянно на контакте для того, чтобы понимать, насколько ситуация может измениться... но мы надеемся, что такие действия польские фермеры не будут совершать", - отметил он.

По словам спикера, осенью интенсивность пересечения границы уменьшается по сравнению с летним периодом.

"В целом в будние дни граница пересекает 90 тысяч человек. По-прежнему самый большой пассажиропоток приходится именно на границу с Польшей. Но и со снижением пассажиропотока мы также не фиксируем очередей на выезд и въезд", - заявил Демченко.