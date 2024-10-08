UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Польські фермери можуть знову заблокувати кордон з Україною, - ДПСУ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 жовтня, польські фермери можуть заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед одним із пунктів пропуску. Протести триватимуть до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як розповіли в ДПСУ, мова йде про пункт пропуску "Медика-Шегині". Як й згадувалось вище, блокування руху, згідно зі інформацією від польської сторони, триватиме до 31 грудня 2024-го. 

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі", - додає ДПСУ. 

Протести польських фермерів й перевізників 

6 листопада 2023-го польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планувалося продовжити до початку січня 2024 року. Внаслідок протестів були заблоковані кілька напрямків, що призвело до того, що на годину випускали та впускали не більше однієї фури. Пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

На початку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокади відновилися.

Лише наприкінці квітня польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДПСУ