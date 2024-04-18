Польські фермери можуть заблокувати ще три пункти на кордоні з Україною
Польські протестувальники можуть знову заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець", "Шегині" та "Мостиська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону та Державну митну службу у Telegram.
"На жаль, вчора отримали від польських прикордонників попередню інформацію про те, що сьогодні близько 9 години польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині". По "Краківцю" ці дії можуть тривати десь два дні, а по напрямку пункту пропуску "Шегині" протягом сьогоднішнього дня до завтра до 9:00 ранку", - сказав він.
Речник зазначив, що буде додатково повідомлено, коли польські фермери розпочнуть блокаду.
Митна служба також повідомила, що сьогодні зранку також поляки можуть заблокувати пункт пропуску "Медика-Мостиська".
"Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України. Попередній обумовлений термін блокування - 1 доба з імовірним продовженням", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація на кордоні
Як розповів Демченко, станом на ранок 18 квітня блокується два напрямки - "Ягодин" і "Рава-Руська". Через ці два пункти пропуску фактично блокується можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу. Така ситуація спостерігається вже певний час.
"По "Ягодину" і "Рава-Руській", якщо говорити напрямок в'їзду в Україну, то пропускається певна кількість вантажівок, але менше по напрямку "Ягодина", хоч це найбільший інфраструктурний напрямок. За минулу добу тут перетнуло 70 вантажівок в бік України. Мають місце й черги. По цих напрямках це десь 570 вантажівок сукупно очікують на можливість проїзду в бік України", - зазначив речник.
Зберігаються черги і на інших напрямках, які були раніше розблоковані. Зокрема, по напрямку "Краківця" та пункту пропуску "Шегині" у чергах стоять близько 800 та 600 вантажівок відповідно.
"Хоч рух тут досить інтенсивний, але через те, що блокуються певні пункти пропуску, то водії і перевізники обирають для себе більш інтенсивно ці напрямки", - додав Демченко.
Передісторія
Варто зазначити, що з кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.
Ситуація загострилася, коли протестувальники висипали українське зерно, яке їхали за кордон.
Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.
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