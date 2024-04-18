Польские фермеры могут заблокировать еще три пункта на границе с Украиной
Польские протестующие могут снова заблокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Краковец", "Шегини" и "Мостиска".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона и Государственную таможенную службу в Telegram.
"К сожалению, вчера получили от польских пограничников предварительную информацию о том, что сегодня около 9 часов польские фермеры могут возобновить свои действия по блокированию движения по направлению "Краковца" и пункту пропуска "Шегини". По "Краковцу" эти действия могут продолжаться где-то два дня, а по направлению пункта пропуска "Шегини" в течение сегодняшнего дня до завтра до 9:00 утра", - сказал он.
Спикер отметил, что будет дополнительно сообщено, когда польские фермеры начнут блокаду.
Таможенная служба также сообщила, что сегодня утром также поляки могут заблокировать пункт пропуска "Медика-Мостиска".
"Предварительно митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях: въезд и выезд из Украины. Предыдущий оговоренный срок блокировки - 1 сутки с возможным продлением", - говорится в сообщении.
Какая ситуация на границе
Как рассказал Демченко, по состоянию на утро 18 апреля блокируется два направления - "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти два пункта пропуска фактически блокируется возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу. Такая ситуация наблюдается уже некоторое время.
"По "Ягодину" и "Рава-Русской", если говорить направление въезда в Украину, то пропускается определенное количество грузовиков, но меньше по направлению "Ягодина", хотя это самое большое инфраструктурное направление. За прошедшие сутки здесь пересекло 70 грузовиков в сторону Украины. Имеют место и очереди. По этим направлениям это где-то 570 грузовиков совокупно ожидают возможность проезда в сторону Украины", - отметил спикер.
Сохраняются очереди и на других направлениях, ранее разблокированных. В частности, по направлению "Краковца" и пункта пропуска "Шегини" в очереди стоят около 800 и 600 грузовиков соответственно.
"Хотя движение здесь достаточно интенсивное, но из-за того, что блокируются определенные пункты пропуска, водители и перевозчики выбирают для себя более интенсивно эти направления", - добавил Демченко.
Предыстория
Следует отметить, что с конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.
Ситуация накалилась, когда протестующие высыпали украинское зерно, которое ехало за границу.
Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.
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