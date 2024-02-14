Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною: у ДПСУ оцінили наслідки

"На тих напрямках, які вони (польські фермери - ред.) вже блокують, то вони значно обмежують перетин кордону вантажними транспортними засобами. Найбільшими пунктами пропуску на кордоні з Польщею є "Шегині", "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краківець", де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни, і три з них вже сьогодні блокуються", - розповів Демченко.

За його словами, на цю мить не блокується тільки "Краківець", але вчора польські фермери близько години проводили там блокування.

"Тому, сказати, що це ще сильніше вплине, звісно можна, але і сьогодні перетин кордону вантажівками вже значно обмежено", - додав речник ДПСУ.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Однак вчора польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною.