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Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною: у ДПСУ оцінили наслідки

Фото: у ДПСУ оцінили наслідки повної блокади українського кордону польськими фермерами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Три з чотирьох найбільших пунктів пропуску на кордоні України з Польщею вже блокуються польськими фермерами. Перетин кордону вантажівками вже обмежений. У разі блокування останнього КПП - "Краківець" - ситуація значно погіршиться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На тих напрямках, які вони (польські фермери - ред.) вже блокують, то вони значно обмежують перетин кордону вантажними транспортними засобами. Найбільшими пунктами пропуску на кордоні з Польщею є "Шегині", "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краківець", де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни, і три з них вже сьогодні блокуються", - розповів Демченко.

За його словами, на цю мить не блокується тільки "Краківець", але вчора польські фермери близько години проводили там блокування.

"Тому, сказати, що це ще сильніше вплине, звісно можна, але і сьогодні перетин кордону вантажівками вже значно обмежено", - додав речник ДПСУ.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Однак вчора польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною.

 

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