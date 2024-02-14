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Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной: в ГПСУ оценили последствия

Фото: в ГПСУ оценили последствия полной блокады украинской границы польскими фермерами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Три из четырех самых больших пунктов пропуска на границе Украины с Польшей уже блокируются польскими фермерами. Пересечение границы грузовиками уже ограничено. В случае блокировки последнего КПП - "Краковец" - ситуация значительно ухудшится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На тех направлениях, которые они (польские фермеры - ред.) уже блокируют, они значительно ограничивают пересечение границы грузовыми транспортными средствами. Наибольшими пунктами пропуска на границе с Польшей являются "Шегини", "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец", где могут пересекать границу грузовика весом более 7,5 тонн, и три из них уже сегодня блокируются", - рассказал Демченко.

По его словам, на этот момент не блокируется только "Краковец", но вчера польские фермеры около часа проводили там блокировку.

"Поэтому сказать, что это еще сильнее повлияет, конечно можно, но и сегодня пересечение границы грузовиками уже значительно ограничено", - добавил спикер ГПСУ.

Блокада украинско-польской границы

Напомним, 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Однако вчера польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной.

 

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