Польські фермери анонсували масштабний протест у Варшаві проти імпорту з України

Протест організовується перед представництвом Європейської комісії. Після цього протестувальники планують вирушити до Національного театру.

Зазначається, що організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до якої входить 21 обʼєднання польських фермерів.

"Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн (президент Європейської комісії, - ред.), яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств", - заявив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

Фермери виступатимуть проти:

угоди з Mercosur - економічний союз держав у Південній Америці;

зеленого курсу;

імпорту з України;

знищення польських лісів та полювання;

вимирання польської економіки.

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Протести, своєю чергою, призвели до порушення логістики в сільськогосподарській сфері та інших секторах.

Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати. Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.