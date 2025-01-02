Польские фермеры анонсировали масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины

Протест организовывается перед представительством Европейской комиссии. После этого протестующие планируют отправиться к Национальному театру.

Отмечается, что организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в который входит 21 объединение польских фермеров.

"Все сельскохозяйственные организации в нашей стране будут протестовать против вредной политики ЕС, против Урсулы фон дер Ляйен (президент Европейской комиссии, - ред.), которая навязывает эту политику, что приведет к закрытию наших хозяйств", - заявил лидер НСЗЗ индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Обшанский.

Фермеры будут выступать против:

соглашения с Mercosur - экономический союз государств в Южной Америке;

зеленого курса;

импорта из Украины;

уничтожения польских лесов и охоты;

вымирания польской экономики.

Протесты польских фермеров и блокада границы

В 2023-м началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие требовали возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Протесты, в свою очередь, привели к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.

После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024-го движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать. Впрочем, польские фермеры после этого еще несколько раз возобновляли блокады.

Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.