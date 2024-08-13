UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польські F-16 перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Фото: російський Іл-20 був перехоплений польськими винищувачами (x.com/DowOperSZ)
Автор: Іван Носальський

Польські винищувачі F-16 учора, 12 серпня, злітали для перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем. Він призначений для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

"12 серпня 2024 року чергова пара F-16 Польщі перехопила та візуально ідентифікувала літак Російської Федерації, що летів над Балтійським морем", - сказано у повідомленні Оперативного командування.

Там уточнили, що російський Іл-20, перехоплений винищувачами, виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі.

При цьому літак-розвідник РФ не порушував повітряного простору Польщі.

 

Провокації Росії

Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово літали над Балтійським морем. Ймовірно, однією з цілей таких дій РФ є провокація.

Зокрема, 3 серпня шведські та німецькі бойові літаки перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем.

Також 15 червня стало відомо, що російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаБалтійське мореРосавіаціяF-16