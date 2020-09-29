Польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины. Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.

Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.

"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", - сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.