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Украина и Словакия договорились о реверсе газа

Киев, Четверг 24 сентября 2020 12:02
Украина и Словакия договорились о реверсе газа
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Марианна Присяжнюк

Договоренности достигнуты во время визита Зеленского в Словакии

Украина и Словакия работают над соглашением относительно реверсных поставок газа в Украину. Также есть договоренность относительно использования украинской ГТС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

"Мы согласовали, что в октябре должны завершить работу над техническими вопросами для над имплементации этого соглашения. Мы также ценим ключевую роль Словакии в вопросе реверсных поставок газа в Украину", - сказал он.

По его словам, также договорились об использовании украинских транзитных мощностей. "Речь о комбинированных перевозках Азия - Европа", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" несет серьезные угрозы единству Европы.

"Приятно видеть, что у нас общая позиция относительно энергетической безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" обратилась к словацкому оператору Eustream с требованием предложить рынку мощности по импорту газа. Речь идет о точке "Ужгород/Велки Капушаны".

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

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