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Польская компания требует у российской "Транснефти" компенсации за грязную нефть

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 00:33
Польская компания требует у российской "Транснефти" компенсации за грязную нефть
Фото: нефтепровод "Дружба" (Katja Buchholz / Getty Images)

Речь по транпортировке нефти по нефтепроводу "Дружба"

Выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в связи с транспортировкой загрязненной нефти потребует польская нефтяная компания PKN Orlen у российской "Транснефти". Об этом сообщил председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек в Twitter.

По его словам, польская компания уже подала официальное обращение о том, что по нефтепроводу "Дружба" была транспортирована загрязненная нефть. PKN Orlen намерен получить 100% возмещения.

"Компенсация включит расходы, связанные с переработкой этого сырья, защитой установок и дополнительными закупками сырой нефти. Мы полны решимости возместить все понесенные нами убытки", - отметил председатель правления.

Польская компания требует у российской &quot;Транснефти&quot; компенсации за грязную нефть

Напомним, в июле 2019 года Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнения нефтепровода "Дружба". Эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызван временной остановкой транзита в апреле текущего года.

Немного ранее российский концерн "Транснефть" заявил, что компенсирует ущерб, нанесенный отгрузкой загрязненной нефти, казахстанским грузоотправителям.

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