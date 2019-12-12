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Польська компанія вимагає у російської "Транснефти" компенсації за брудну нафту

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 00:33
Польська компанія вимагає у російської "Транснефти" компенсації за брудну нафту
Фото: нафтопровід "Дружба" (Katja Buchholz / Getty Images)

Йдеться за транпортування нафти по нафтопроводу "Дружба"

Виплатити компенсацію за завдані збитки у зв'язку з транспортуванням забрудненої нафти вимагатиме польська нафтова компанія PKN Orlen у російської "Транснефти". Про це повідомив голова правління PKN Orlen Даніель Обайтек у Twitter.

За його словами, польська компанія вже подала офіційне звернення про те, що по нафтопроводу "Дружба" була транспортована забруднена нафта. PKN Orlen має намір отримати 100% відшкодувань.

"Компенсація включить витрати, пов'язані з переробкою цієї сировини, захистом установок і додатковими закупівлями сирої нафти. Ми сповнені рішучості відшкодувати всі понесені нами збитки", - зазначив голова правління.

Польська компанія вимагає у російської &quot;Транснефти&quot; компенсації за брудну нафту

Нагадаємо, у липні 2019 року Російська Федерація виплатила Україні компенсацію в розмірі 2,3 млн євро за забруднення нафтопроводу "Дружба". Ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні поточного року.

Трохи раніше російський концерн "Транснефть" заявив, що компенсує шкоду, завдану відвантаженням забрудненої нафти, казахстанським вантажовідправникам.

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