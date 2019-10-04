США отменили визы для граждан Польши

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, данная программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Отметим, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе Соединенных Штатов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июня президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней. Также он отметил, что Польша соответствует большенству количеству критериев, которые необходимы для присоединения к программе Visa Waiver.

Кроме того, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны о присутствии вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, Штаты планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тысячу солдат в ближайшем будущем.