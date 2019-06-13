ГБР расследует случаи давления правоохранителей на бизнесменов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские во время обысков у бизнесменов изымали деньги, а затем их присваивали

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе (Запорожская область), расследуют уголовное производство в отношении правоохранителей, которые разработали схему системного давления на коммерческие предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, полицейские обращались к суду с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей. В ходе обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия.

"Следственными ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления сотрудниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). На сегодня выявлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано на пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 тыс. грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обысков", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе масштабной спецоперации, проведенной прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУ НП в г. Киеве были задержаны 12 участников преступной группы, в том числе действующих и бывших правоохранителей, которые причастны к массовому производству и сбыту наркотических веществ, а также к вербовке украинских граждан для изготовления и сбыта наркотиков на территории Российской Федерации.