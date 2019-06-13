ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР расследует случаи давления правоохранителей на бизнесменов

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 12:00
ГБР расследует случаи давления правоохранителей на бизнесменов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские во время обысков у бизнесменов изымали деньги, а затем их присваивали

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе (Запорожская область), расследуют уголовное производство в отношении правоохранителей, которые разработали схему системного давления на коммерческие предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, полицейские обращались к суду с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей. В ходе обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия.

"Следственными ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления сотрудниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). На сегодня выявлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано на пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 тыс. грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обысков", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе масштабной спецоперации, проведенной прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУ НП в г. Киеве были задержаны 12 участников преступной группы, в том числе действующих и бывших правоохранителей, которые причастны к массовому производству и сбыту наркотических веществ, а также к вербовке украинских граждан для изготовления и сбыта наркотиков на территории Российской Федерации.

В Мариуполе прокурор сбил женщину на пешеходном переходе Под АП произошла стычка с полицией
Новости Украины полицияГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь