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До Польщі намагалася прорватися група з понад 200 мігрантів

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Польща, Четвер 25 листопада 2021 10:22
До Польщі намагалася прорватися група з понад 200 мігрантів Фото: до Польщі намагалася прорватися група з понад 200 мігрантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час однієї з яких група з понад 200 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

За інформацією відомства, цього разу група біженців намагалася прорвати кордон біля польського міста Черемча.

"На ділянці, що охороняється прикордонниками у Черемші, група з понад 200 осіб намагалася перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Польщі прикордонники видали 56 ухвал про депортацію нелегалів з території країни. Також було затримано двох нелегальних мігрантів, громадян Іраку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. З його слів, на це вплинули скоординовані дії країн.

Додамо, Єврокомісія вирішила виділити до 3,5 млн євро для повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину.

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