До Польщі намагалася прорватися група з понад 200 мігрантів

У Польщі за останню добу зафіксували 375 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час однієї з яких група з понад 200 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.