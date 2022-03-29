Польшу покинули объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что территорию страны уже покинули все 45 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Польша настаивала на высылке этих сотрудников российского дипломатического ведомства, связанных со спецслужбами, после того, как Агентство внутренней безопасности уличило их в работе на разведку и проведении деятельности, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Тогда, 23 марта, послу РФ вручили соответствующую ноту, и указанным 45 дипломатам дали 5 дней на выезд из страны.
"Посол России в Польше проинформировал, что все российские дипломаты, получившие указание покинуть территорию Польши, уже это сделали", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.
Российский посол также анонсировал, что РФ пойдет на аналогичные меры в отношении польских дипломатов, а сам Андреев намерен оставаться в Польше и продолжит работу.
Ранее сообщалось, что 28 марта в Варшаве активисты облили красной краской забор здания посольства РФ.
Напомним, перед этим Германия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за подозрения в шпионаже.
Также мы писали, что 28 марта Северная Македония объявила 5 российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну в течение 5 дней.
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