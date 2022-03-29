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Польшу покинули объявленные персонами нон грата 45 российских дипломатов

Фото: из Польши уехали российские дипломаты-шпионы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что территорию страны уже покинули все 45 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Польша настаивала на высылке этих сотрудников российского дипломатического ведомства, связанных со спецслужбами, после того, как Агентство внутренней безопасности уличило их в работе на разведку и проведении деятельности, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Тогда, 23 марта, послу РФ вручили соответствующую ноту, и указанным 45 дипломатам дали 5 дней на выезд из страны.

"Посол России в Польше проинформировал, что все российские дипломаты, получившие указание покинуть территорию Польши, уже это сделали", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Российский посол также анонсировал, что РФ пойдет на аналогичные меры в отношении польских дипломатов, а сам Андреев намерен оставаться в Польше и продолжит работу.

Ранее сообщалось, что 28 марта в Варшаве активисты облили красной краской забор здания посольства РФ.

Напомним, перед этим Германия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за подозрения в шпионаже.

Также мы писали, что 28 марта Северная Македония объявила 5 российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну в течение 5 дней.

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