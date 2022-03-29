В Варшаве здание посольства РФ облили красной краской

В столице Польши Варшаве группа людей облила красной краской забор здания российского посольства в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OKO.press .

В понедельник перед зданием посольства собралась группа из нескольких человек. Они принесли с собой транспарант с надписью "Долой фашизм", оставили перед оградой фотографии разрушений в Украине и жертв войны.

Затем трое мужчин достали бутылки с краской, и вылили содержимое на ограждение и таблички посольства. Вмешались полицейские, и между ними и активистами произошла небольшая потасовка.

Также люди положили на асфальт перед забором флаг РФ, который также облили краской.

Сообщается, что двух участников протеста - представителей Комитета защиты демократии и "скорой бригады оппозиции" - задержали правоохранители и доставили в управление.

В Варшаве активисты облили забор посольства РФ красной краской (фото: oko.press)

Впрочем, как отмечает tvn24.pl, такая информация пока не подтверждена.

"В связи с инцидентом у посольства России проводятся полицейские мероприятия", - коротко сообщила Габриэла Путира из KSP.

В Варшаве облили красной краской ограждение российского посольства (фото: tvnwarszawa.pl)